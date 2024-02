De Laurentiis piomba nello spogliatoio dopo Napoli-Barcellona 1-1: il motivo

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis s'è complimentato coi calciatori, scendendo negli spogliatoi al termine di Napoli-Barcellona 1-1. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Calzona, l’allenatore che ha studiato all’università di Sarri e Spalletti, dopo i fantasmi di una crisi irreversibile, ha acceso la scintilla. Al gol di Osimhen, l’uomo solo al comando del Napoli, De Laurentiis esulta e scruta con attenzione. C’è una scintilla diversa negli occhi dei suoi giocatori. Il presidente la percepisce dalla tribuna d’onore dove soffre in avvio ma poi si gode i segnali di speranza degli azzurri che sfiorano addirittura il clamoroso successo con il colpo di testa di Anguissa. I 50mila apprezzano la rinascita, lui pure e alla fine scende a fare i complimenti a quei ragazzi negli spogliatoi. La strada sembra giusta. De Laurentiis la imbocca a modo suo: niente compromessi, segue ancora una volta il suo istinto che stavolta sembra non tradirlo. È pur sempre un presidente che ha vinto lo scudetto salutando, in una sola estate, pezzi di storia come Mertens, Koulibaly e Insigne".