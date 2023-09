Daily Mail - Real Madrid, De Zerbi il successore di Ancelotti: è in cima alla lista di Florentino Perez

Ultime notizie calciomercato - Clamorosa notizia dalla stampa britannica, secondo cui Roberto De Zerbi è il favorito per sostituire Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid: l'attuale manager del Brighton è in vetta alle preferenze di Florentino Perez per guidare le merengues il prossimo anno. Con Ancelotti che è in scadenza di contratto e vicino alla nazionale brasiliana. A scriverlo è il Daily Mail:

"Per il successore di Ancelotti è già iniziata una corsa tra i migliori tecnici in circolazione, che vede De Zerbi nettamente in vantaggio. Tra i nomi che circolano al Bernabeu come possibile alternativa c'è anche quello dell'ex Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen. Restano ancora da capire, però, le intenzioni di De Zerbi, che presto festeggerà il suo primo anno in Premier League dove si trova benissimo, avendo conquistato in pochi mesi la stima generale, di colleghi e addetti ai lavori".