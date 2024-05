Conte-Napoli, arriva un indizio dalla decisione sul riscatto di Gollini dall'Atalanta: la scelta

Calciomercato - Nelle ultime ore, si fanno insistenti le voci che vorrebbero l'arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli: dopo la scelta di Gasperini di restare all'Atalanta, Aurelio De Laurentiis si vede costretto ad un importante sforzo economico per portare l'ex tecnico di Juve e Inter fra le altre sulla panchina dei partenopei.

Un ulteriore indizio sugli scenari futuri del club di De Laurentiis, arrivano dalla decisione del Napoli sul riscatto di Pierluigi Gollini. Secondo il collega esperto di mercato de Il Giornale, Nicolò Schira, il Napoli non attiverà l'opzione di riscatto:

"Il Napoli non attiverà l'opzione di acquisto (7 milioni di euro) per il riscatto di Pierluigi Gollini dall'Atalanta con un contratto a tempo indeterminato".

Napoli, Gollini

Il portiere ebbe Conte al Tottenham, che però gli preferì Lloris: Gollini chiuse la stagione 2021/22 senza scendere mai in campo in campionato, con Conte che gli preferì il francese. Il portiere italiano collezionò sole 10 presenze con la maglia degli Spurs tra Conference League, FA Cup e EFL Cup. Di queste 10, però, solo

1 in EFL Cup in semifinale di ritorno (ai quarti e all'andata delle semifinali, Conte non lo schierò), 1 al 3º turno di FA Cup (ma Conte al 4 e 5 turno gli preferì Lloris) e 1 in Conference League. Le altre presenze, risalgono ai primi mesi quando in panchina c'era Nuno Espírito Santo.

Insomma, Antonio Conte sembra non essere un estimatore di Pierluigi Gollini: che la scelta sul suo addio sia legata all'arrivo dell'allenatore leccese?