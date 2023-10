Clamoroso! Fagioli spiega quelle lacrime dopo Sassuolo-Juve: "Piangevo per i debiti"

Calcioscommesse, clamoroso retroscena su Nicolò Fagioli! Il giovane centrocampista della Juventus - che ha appena patteggiato per una squalifica di 12 mesi (di cui 7 dai campi di gioco) - ha raccontato ai PM dei debiti di gioco accumulati nel corso del tempo e di come questa situazione gli causasse angoscia.

In particolare, è emerso un retroscena sulla partita Sassuolo-Juventus 1-0 del 16 aprile 2023: quella partita il volto in lacrime di Fagioli fece il giro del mondo. Colpevole di aver regalato al Sassuolo il gol del vantaggio, Fagioli fu subito sostituito da Allegri e - una volta seduto in panchina - Fagioli era scoppiato a piangere. Tutti pensavano che piangesse a causa dell'errore commesso.

E invece come spiega oggi il Corriere della Sera, Fagioli ai magistrati racconta: "Quella volta ho pianto, pensando ai miei debiti legati alle scommesse".