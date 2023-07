UFFICIALE - Formisano lascia il Napoli: l'annuncio di De Laurentiis

Calcio Napoli - Alessandro Formisano non farà più parte del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente Aurelio De Laurentiis con un tweet sul suo profilo personale. Il presidente ha ringraziato Formisano per il lavoro svolto in questi anni con la società.

Alessandro Formisano

Formisano lascia il Napoli

Ecco il messaggio scritto da de Laurentiis per ringraziare Alessandro Formisano: