Italia, niente Politano: Spalletti chiama Orsolini al posto dell'infortunato Zaccagni

Ultime news nazionali - C'è chi aveva pensato a Matteo Politano e invece la scelta del CT Luciano Spalletti è ricaduta su Riccardo Orsolini. Convocato in extremis per sostituire l'infortunato Mattia Zaccagni, che al pari di Provedel non risponderà alla chiamata della Nazionale italiana.

La squadra di Spalletti si prepara ad affrontare Malta e Inghilterra, match validi per la qualificazione a EURO 2024. In vista del doppio impegno, però, il ct azzurro dovrà fare a meno di Provedel e Zaccagni. La FIGC ha comunicato:

"I calciatori della Lazio Ivan Provedel e Mattia Zaccagni, a causa dei traumi riportati con il proprio club, non sono in grado di rispondere alla convocazione prevista per oggi. Il Ct Luciano Spalletti ha deciso di aggregare alla lista dei convocati diramata venerdì l’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini, che raggiungerà in tarda serata il Centro Tecnico Federale di Coverciano".

Convocati Italia: la lista aggiornata

Ecco allora la lista aggiornata dei convocati: