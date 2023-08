Incredibile Paqueta, il brasiliano messo sotto inchiesta da FA: il motivo

Il talento brasiliano del West Ham Lucas Paquetà - secondo il tabloid Daily Mail - sarebbe indagato dalla FA per una potenziale violazione del regolamento inerente alle scommesse.

Gli inquirenti sono convinti che il calciatore avrebbe scommesso su partite del campionato inglese, e per questo hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità del talento brasiliano. Pochi mesi fa, una situazione simile ha coinvolto l'attaccante del Brentford Ivan Toney, successivamente squalificato per otto mesi dalla commissione giudicante della Football Association.

Lo riportano i colleghi del Corriere dello Sport.