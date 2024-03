Volpecina: "Pensavo che il Napoli facesse diversi anni da protagonista e invece sono stato subito smentito, vuol dire che non ci ho capito nulla!"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giuseppe Volpecina, ex Napoli:

“Gasperini era un ragazzo equilibrato, preciso e molto attento tatticamente da calciatore. Andavamo anche a scuola assieme, a Palermo, lui era sempre preciso a fare gli esami mentre io e qualcun altro eravamo sempre in ritardo! Le squadre di Gasperini sono difficili da affrontare perché lui le fa rendere sempre oltre il 100%.

Credo sia difficile una convivenza tra Gasperini e De Laurentiis perchè l’allenatore non fa mai entrare nella discussione tecnica i dirigenti e credo che qualche problema con De Laurentiis possa averlo. Gasperini non è mai sazio, ha sempre fame e questo suo atteggiamento lo trasferisce alla squadra. Se il Napoli supera lo scoglio Atalanta può avere la giusta carica. Centrare la Champions è davvero difficile anche perchè non solo il Napoli deve vincerle tutte, ma poi anche le altre devono frenare. Malauguratamente il Napoli non dovesse battere l’Atalanta, direbbe addio al quarto posto.

Pensavo che il Napoli facesse diversi anni da protagonista e invece sono stato subito smentito, vuol dire che non ci ho capito nulla!

Calzona? E’ il campo che parla, sono i risultati che parleranno per lui. Calzona sta facendo bene, è l’attuale allenatore e se agguanterà la Champions, la riconferma se la sarà guadagnata sul campo. Se oggi parliamo di altri allenatori diamo fastidio all’ambiente”.