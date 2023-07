Sky, Ugolini: "Napoli su Lo Celso come vice Lobotka: spunta la formula ma non piace al Tottenham"

Massimo Ugolini, inviato di Sky a Dimaro, ha parlato del Napoli ai microfoni di Sky Sport 24:

“Alle 16.15 verrà presentato nel teatro di Dimaro il nuovo ds del Napoli, Mauro Meluso. C’è molta attesa per capire il punto di vista del nuovo direttore sportivo e per capire le mosse di mercato. Teniamo vivo il nome di Giovani Lo Celso del Tottenham. E’ un giocatore che interessa al Napoli, come vice Lobotka e alternativa a Demme. Il Tottenham vorrebbe sì la formula del prestito ma con obbligo di riscatto. Lo Celso è in scadenza a giugno 2025”.