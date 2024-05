Fiorentina Napoli 2-2, gli azzurri pareggiano a Firenze e perdono l'ultima occasione per raggiungere l'ottavo posto valido per la UEFA Conference League.

Rrahmani apre le marcature, poi la Fiorentina fa 2-1 in pochi minuti e alla fine è un gol su punizione di Kvaratskhelia a garantire almeno il pareggio al Napoli. In diretta dallo stadio Artemio Franchi di Firenze, la reazione dei tifosi napoletani in trasferta dopo Fiorentina Napoli 2-2.

Guarda la Live Reaction di CalcioNapoli24.

?