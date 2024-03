Santacroce attacca: "Caso Juan Jesus lascia profonda tristezza! Continue bugie, figuraccia per chi ha sostenuto Acerbi"

L'ex difensore del Napoli e del Parma, Fabiano Santacroce, ha parlato ai microfoni di Radio Cusano Campus della situazione Acerbi-Juan Jesus:

Santacroce pensa che la difesa di Acerbi sia quantomeno fallace:

"Sì, si vedeva fin da subito dalle scuse che ha fatto a Juan Jesus in campo. Se non avesse detto quelle parole non si sarebbe dovuto scusare. È stato fortunato che nel 2024 non ci sia stata una ripresa di quello che è accaduto in campo con tutte le telecamere, è stato fortunato a non essere stato ripreso e se l’è cavata così".