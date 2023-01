Salernitana, l'ex presidente Aliberti: "Ricordate quando i tifosi non vollero l'esonero del loro beniamino?"

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Aniello Aliberti, imprenditore ed ex presidente della Salernitana

“Ricordate quando i tifosi della Salernitana vollero far rimanere l’allenatore perchè era il loro beniamino? Ecco, davanti a queste proteste decisi di accettare le loro richieste e si presero loro le responsabilità, anche se è una cosa che non si dovrebbe fare. Acconsentii e rimandai l’assunzione di Oddo che arrivò successivamente perché i risultati per Rossi non arrivarono. Il ritorno di Nicola? Lo spogliatoio è una polveriera oppure è tutto tranquillo e regolare? Se non ci sono ordine e disciplina nello spogliatoio non vai da nessuna parte. Io sono contrario a queste situazioni. Non credo ci siano giocatori che lottano contro l’allenatore, magari ci sono gruppi di giocatori che non giocano e creano malumori. Fare questa marcia indietro potrebbe essere il motivo per il quale non c’è un altro allenatore. Dopo la partita contro l’Udinese alla fine del campionato scorso avrei azzerato tutto. Era il caso di tirare una linea. A caldo non si prendono mai decisioni, si ragiona e ci si sfoga un attimo per prendere decisioni il lunedì o il martedì. O non lo esoneri o lo esoneri avendo già un altro allenatore pronto. Il Napoli arriverà agguerrito sabato. La Cremonese gioca a calcio, potrebbe diventare un’altra contendente per la salvezza. Bisogna amministrare il vantaggio sperando che quelle dietro continuino ad arrancare. Bisogna vedere domenica per domenica i punti se crescono in classifica”.