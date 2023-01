RTL, Pacchioni: "Scudetto? Unico rivale reale del Napoli può essere solo un asteroide"

Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista di RTL 102.5:

"Mi aspetto ancora una volta una Roma molto prudente, Mourinho non ama il calcio champagne e bada solo al risultato. I giallorossi si sono rilanciati in zona Champions, ma non andranno all'assalto del Napoli. Se poi il Napoli dovesse sbloccarla subito, poi la Roma sarebbe costretta a cambiare il proprio atteggiamento, come già vista dai giallorossi a San Siro contro il Milan. Anche se sotto di un gol, la Roma non si sbilancerà.

La situazione Zaniolo? Può disturbare, ma già non ha partecipato a La Spezia, quindi uno come Mou sa bene gestire le cose. Lo abbiamo visto con Balotelli all'Inter: non fa problemi a scaricare qualcuno per poi compattare la squadra dall'altra parte.

Il rientro di Kvara? Inciderà tantissimo, è fondamentale per l'imprevedibilità del Napoli. Lui fa saltare il banco, è uno dei giocatori geniali che sa sparigliare tutto il mazzo. Lotta Scudetto? Capisco la scaramanzia, ma il Napoli ha già fatto fuori tutte le avversarie... L'unico rivale reale del Napoli può essere solo un asteroide (ride ndr)! Le altre non sono mai riuscite a dare continuità a prestazioni positive, tra mille fattori. Il Napoli invece ha tutto, dentro e fuori dal campo. Per riaprire tutto, gli azzurri non solo dovrebbero inciampare 3-4 volte, ma quelle dietro dovrebbero vincerle tutte, e questo mi sembra difficile".