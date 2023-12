Roma: un collaboratore di Mourinho in ospedale, il motivo

Nel post partita di Roma-Napoli, José Mourinho ha parlato del suo staff e di uno dei suoi collaboratori che è finito in ospedale per problemi di influenza. Ad avere la peggio è stato il preparatore atletico Stefano Rapetti che è stato ricoverato appunto in ospedale. Le sue condizioni sono poi migliorate ed gli hanno permesso di essere presente all’Olimpico per seguire la sfida:

“Lo staff era tutto malato, l’unico sano ero io. Rapetti è stato anche ricoverato in ospedale, un altro chiuso 4 giorni a Trigoria ed è venuto da solo in macchina per stare con la squadra, un altro ha fatto il riscaldamento con la maschera”