Raimondo Marino: "Conte farebbe al caso degli azzurri, allenatore con carattere"

Intervenuto ai microfoni di Campi Flegrei tv per Azzurro 99, Raimondo Marino, ex calciatore del Napoli, ci ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus e del nome di Antonio Conte per la panchina:

“Acerbi? Secondo me se non ci sono delle prove schiaccianti, è giusto non condannare. In campo non è semplice poi essere lucidi. Conte è un allenatore carismatico, sono stato con lui a Lecce, praticamente posso dire di averlo cresciuto. Ha un carattere forte e determinato. Può essere l’uomo giusto per Napoli. Cambio modulo con lui? Dipende tutto dai giocatori che ha. Il Napoli per la cosa Champions può tornare in corsa prepotentemente se vince con l’Atalanta"