Orsi a CN24: "Napoli prevedibile? Un po'! La sfortuna non è stata la cessione di Kvaratskhelia ma..."

Ultime notizie Napoli - L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Napoli prevedibile? Quando hai giocatori poco tecnici è ovvio che un po’ lo diventi nella manovra, non hai grandissima velocità di palla senza Lobotka. Se hai esterni più alti con Neres, puoi ovviare a difficoltà di palleggio. Mi sembra che ci sia un problema di rapidità, ma ha tante qualità altrimenti non era a tre punti dell’Inter in classifica.

Fisicamente il Napoli ha poco cambio di passo, se non contiamo Lobotka, e Politano è meno rapido se gioca da quinto sulla fascia e ha più campo da dover coprire. Per struttura fisica il Napoli è così e diventa prevedibile, ma se può prova a schiacciarti. Produce poco a livello offensivo, quando fai gol poi devi farne di più. Nelle ultime partite ha sempre preso gol.

Il campionato è ancora aperto, l’Inter ha ancora la Champions e la Coppa Italia da giocare mentre il Napoli no: mi aspetto lo stesso atteggiamento delle prime 20 partite di campionato, quando la squadra di Conte vinceva le partite quasi di prepotenza. Gli infortuni hanno dato problemi, con il rientro di tutti quanti se la possono giocare fino alla fine.

La sfortuna del Napoli non è stata la cessione di Kvaratskhelia ma l’infortunio di Neres, perchè ci si era quasi dimenticati del georgiano. Se Conte torna al 4-3-3, potrebbe ritrovare una situazione sugli esterni in cui ci sarebbe anche la soluzione ai problemi. Potrebbe rilanciare Gilmour, senza dimenticare Raspadori che dietro Lukaku ha fatto bene. La sosta è arrivato al momento giusto”