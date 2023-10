Ultime notizie UEFA Champions League - Arriva il pronostico di Mario Balotelli su Twitch a TvPlay in vista di Napoli-Real Madrid:

"Napoli, Napoli, Napoli (ha simulato un coro, ndr)! Per me vince il Napoli, per me sì! E spero proprio di sì, però per me sì: ti dico la verità. Per me come squadra, giocando a Napoli, se fanno una gara ad alto ritmo come sanno fare al Maradona nei big match, possono vincere, sì".