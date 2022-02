Maniero a CN24: "Vi racconto lo Spalletti di Venezia: si buttava nella mischia per giocare le partitelle. Insigne? Ci rimette la società"

Filippo Maniero è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Quando giocavo non ho mai avuto contatti per giocare nel Napoli, se ci fosse stata la possibilità l'avrei colta al volo. Negli ultimi anni è cambiato il discorso degli attaccanti, chi aveva le mie caratteristiche oggi non troverebbe molto spazio. Non vedo dei Vieri, Batistuta o dei Toni in serie A. Guardo sempre meno il calcio perchè non provo più emozioni. Con Spalletti mi sono sempre trovato bene, lo ricordo molto volentieri. Quello che sta raccogliendo è merito della sua carriera basata sul lavoro. Da noi venne dopo l'esperienza alla Samp e si vedeva già che aveva stoffa. Con noi non era un allenatore, ma quasi un altro giocatore perché sapeva anche quando scherzare. Si buttava nella mischia per giocare partitelle con noi. Insigne? Ai miei tempi chi era in scadenza di contratto finiva in panchina. A rimetterci è la società che perde un giocatore a zero euro. Oggi invece anche in scadenza si gioca titolare"