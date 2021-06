Malore Eriksen, le parole di Mourinho: "Credo che Dio stesse guardando il calcio in quel momento"

Notizie calcio. "Oggi non riesco a smettere di pensare a quello che è successo ieri. Penso che sia un giorno per festeggiare, non per essere tristi". È il pensiero di José Mourinho, allenatore della Roma ed ex tecnico di Christian Eriksen ai tempi del Tottenham, sul preoccupante episodio successo a Copenaghen che ha visto protagonista il numero 24 dell'Inter.

"Per fortuna il calcio è andato andato in una direzione con più organizzazione, protocolli, livello dei medici e degli specialisti. E credo anche che Dio stesse guardando il calcio in quel momento. Il tutto, messo insieme, ha permesso a Christian di restare con noi, con la sua famiglia, di essere vivo - sottolinea lo Special One a talkSPORT -. Tutto questo è molto più importante del calcio, ma allo stesso tempo credo che abbia mostrato anche i buoni valori del calcio. L'amore, la solidarietà, lo spirito di famiglia. Non si trattava solo della sua famiglia, ma della famiglia del calcio. Il calcio unisce le persone".