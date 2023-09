Maifredi sottolinea: "Garcia fino ad ora ha portato solo scompensi!"

Gigi Maifredi è intervenuto a Febbre a 90, in onda su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha pressioni interne, si pensava potesse esserci una continuazione della straordinaria sinfonia dello scorso anno, ma il nuovo direttore d’orchestra ha portato scompensi. Ora bisogna avere pazienza, è naturale, i giocatori ci sono, forse Garcia ha fatto un’analisi sbagliata, appena arrivato si deve calare in questa realtà, se porti novità devono essere accettate dal gruppo, altrimenti vai in attrito. Credo che lui non abbia fatto un’analisi completa della situazione del Napoli, altrimenti avrebbe agito diversamente. Il tecnico francese, tra l’altro, dopo la Roma non è che abbia fatto benissimo ovunque sia stato, forse è stato un azzardo riprenderlo, a meno che in questi anni non sia maturato. Comunque, ripeto, bisogna avere pazienza perché nonostante tutto il Napoli ha grandi qualità.

La lotta scudetto? Difficile dire chi è il favorito, l’Inter sembra inarrestabile ma a ben vedere non è quasi mai dominante. Ad Empoli ha vinto con fortuna, grazie ad un eurogol di Dimarco e quando gioca contro squadre di impostazione differente soffre, vedi Real Sociedad. Ceto, forse in Italia ha qualcosa in più delle altre ma aspetterei ancora ancora un po’. Finora la più deludente è senza dubbio la Juve, il fatto che non giochi le coppe la faceva pensare favorita ma ci sono tante cose che non vanno, forse anche l’allenatore.

Il Bologna ha una bella identità tecnica, da quando c’è Sartori le cose sono migliorate, Giovanni è un direttore bravissimo. Poi lavorare a Bologna per un allenatore è facilissimo, l’ambiente ti aiuta moltissimo e la squadra di Thiago ha personalità, del resto Motta ha giocato nei più grandi club d’Europa, il suo carisma lo ha trasferito ai giocatori”.