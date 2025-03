Lobotka, il primo allenatore: "Bambino dal talento eccezionale, ha iniziato in un ruolo diverso. Con la sua cessione abbiamo comprato un tosaerba"

Il portale Sport24.sk ha ricostruito i primi passi di Stanislav Lobotka nel mondo del calcio, la sua formazione in tenera età, attraverso le parole del suo primo allenatore e del manager del club.

Il suo primo approccio con il calcio avvenne nel piccolo paese di Ve?ká Hrádná, dove iniziò a giocare sin dal primo anno di scuola elementare. Sotto la guida dell'allenatore di allora, Jozef Kyjac, e di Peter Bac, Lobotka gettò le basi per la sua futura carriera.

Gli inizi di Lobotka

"Stanislav è arrivato nel nostro club nel 2001 come matricola alle elementari. Fin dall'inizio, ha dovuto essere in grado di affermarsi tra i giocatori più grandi, poiché nel nostro villaggio non avevamo squadre giovanili separate. I bambini dalle matricole agli studenti dell'ottavo anno giocavano in una squadra, ed eravamo felici di avere un undici titolari con diversi sostituti. Tuttavia, non si è mai perso tra i giocatori più grandi, e sapevamo fin dall'inizio che era eccezionale e aveva un grande talento", ha detto il primo allenatore di Lobotka, Jozef Kyjac

"È stato subito chiaro che capiva la palla. Fin da bambino aveva un controllo di palla eccellente. Come se l'avesse incollata al piede. Nonostante fosse piccolo, si permetteva di commettere errori anche con avversari molto più alti ed era in grado di affermarsi contro di loro", ha continuato il manager del club Peter Ková?.

Il primo ruolo di Lobotka

Lobotka ha iniziato la sua carriera nel ruolo d attaccante, come ha ricordato il suo allenatore Kyjac: "Stanko ha giocato come attaccante fin dall'inizio. Poiché avevamo una squadra piccola, abbiamo dovuto mettere in difesa i pochi giocatori più alti. Tuttavia, ha compensato la sua bassa statura con la sua abilità e determinazione".

Dopo alcune esperienze in prestito, in età adolescenziale Lobotka venne ceduto definitivamente, come raccontato dallo stesso allenatore.

"Dopo il trasferimento di Stan, nella nostra zona ha iniziato a diffondersi un grande equivoco, ovvero che avevamo ricevuto un sacco di soldi per il suo trasferimento. L'unico denaro che abbiamo ricevuto è stato l'anno in cui si è trasferito ufficialmente all'AS Tren?ín. Erano circa 4 mila euro. Abbiamo aggiunto i nostri 2 mila e con quelli abbiamo comprato un nuovo tosaerba".

