L’editoriale di Chiariello: "Sicuri che gli errori sono tutti di ADL? Dispiace per Meluso ma a Napoli serve qualcosa di importante"

Ai microfoni del Campania Sport, su Canale 21, Umberto Chiariello ha dichiarato nel suo editoriale:

“Mi sembra che a Napoli sia necessario fare come i frati trappisti, che s’incontravano e si dicevano tra di loro: ‘Fratello, ricordati che devi morire’. Ogni ragionamento che dobbiamo fare sul Napoli se non parte dalla frase: ‘De Laurentiis ha sbagliato tutto!’, sembra che non si possa ragionare. Premesso che il presidente ha sbagliato tutto quest’estate, è evidente. Ha sbagliato anche due volte, perché dopo Napoli-Fiorentina, prima ha di fatto abbandonato il suo allenatore alla Luis e poi non l’ha cambiato. Se doveva essere Mazzarri doveva essere fatto prima del ciclo terribile, probabilmente con l’Union Berlino e l’Empoli avremmo fatto qualcosa di più.

Ma se gli errori ci sono stati, sono tutti attribuibili a De Laurentiis? O De Laurentiis si è fidato di consiglieri che non sono stati all’altezza? Giuntoli negli anni è cresciuto negli anni, pur non essendo un ds con poteri decisionali aveva una discreta autorevolezza e si era fatto un giro importanti. Ma quel Micheli, che sembra sia stato quello che ha consigliato Garcia, fatto venire Meluso e preso tre prospetti che non si stanno rivelando. Ma che senso ha prendere Lindstrom se non è un esterno destro? Quel Cajuste che non era neanche titolare al Reims e Natan, che continuo a pensare sia un signor difensore, sta facendo un campionato migliore di quello che fece Koulibaly al primo anno, ma che non poteva essere l’erede di Kim. Mi dispiace per il povero Meluso, che è una persona perbene ed è una storia alle spalle anche da calciatore, ma a Napoli ci vuole qualcosa di importante.

Però io non sono tra quelli che si strappa i capelli per la sconfitta di Torino. Ho visto un Napoli molto buono in tutte le partite di Mazzarri, ma con le gambe molto limitate, ma sta migliorando strada facendo. La testa l’ha già sbloccata, tatticamente non è un Napoli che si allunga e regala ripartenze, tra un mese avrà le gambe a posto.

Devo rivedere il mio giudizio su Orsato. Rivendendo la partita scopro che mancano due ammonizioni agli juventini e c’era un rigore netto su Kvara di Cambiaso, che in tv non ci hanno fatto vedere. Quindi Orsato non merita il sei, è da quattro pieno come sempre!

Dico ai tifosi napoletani di essere seri, la squadra va sostenuta anche quando le cose non vanno bene. Fare il gioco a massacro a chi serve? Siete prevenuti, il povero Meret lo state uccidendo, persino giornalisti che incitano la popolazione contro il portiere da incompetenti. Kvara viene difeso da tutti, se al suo posto ci sarebbe stato Insigne il rogo in piazza sarebbe stato già allestito? Penso proprio di sì, perché c’è chi figlio e chi figliastro. Non c’è confronto tra Kvara e Insigne, il georgiano diventerà tra i 5 più forti d’Europa, ma bisogna essere anche corretti nella vita”.