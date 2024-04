Lazio e Fiorentina potrebbero tornare alla carica per Dia ma spunta anche il Napoli

Calciomercato - Boulaye Dia piace a club come Fiorentina e Lazio, ma le trattative non sono mai decollate. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana.com, per il giocatore che fu pagato 12 milioni di euro al Villarreal, sarebbero pronte a tornare alla carica proprio le due squadre italiane. I viola e i biancocelesti devono infatti cambiare nel reparto offensivo: se da una parte Nzola non ha convinto, dall'altra Immobile ha deluso e Castellanos non è ancora riuscito a trovare la continuità che ci si aspettava. Da monitorare c'è anche il Napoli, soprattutto se sulla panchina degli azzurri dovesse approdare Vincenzo Italiano, suo grande estimatore