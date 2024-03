L'ex blaugrana Albertini gioca Barcellona-Napoli: "Ecco il mio pronostico per stasera"

L'indimenticato centrocampista di Milan, Barcellona e nazionale italiana Demetrio Albertini tramite le pagine di Repubblica parla della sfida degli azzurri contro il suo ex club catalano

Pronostico Barcellona Napoli, la previsione di Albertini

Come se la passano i blaugrana?

? «Alternano grandi partite a sconfitte inspiegabili. È una fase di cambiamento, a partire dalla panchina».

Lei indovinò il risultato di Milan-Inter 2-1 del febbraio 2022. Come finiranno le partite di oggi e domani di Napoli e Inter?

«Era la fortuna del principiante, non ho mai giocato una schedina. Dico solo che il Napoli ha il vantaggio di non giocare al Camp Nou. E l’Inter può farsi valere ovunque». Maldini diceva che c’è qualcosa nel gioco di Inzaghi che al Milan dà fastidio. «È vero, ma è difficile dire cosa sia. Se non è riuscito a venirne a capo Paolo, figuriamoci io».