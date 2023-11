L'avvocato Botti: "Il ritorno di Mazzarri mi fa grande tenerezza, ADL ha fatto la scelte contrarie a quelle che servivano"

Notizie Calcio Napoli - Walter Mazzarri torna sulla panchina del Napoli e arriva il commento dell’avvocato Claudio Botti, uno dei fondatori del Te Diegum:

«Il ritorno di Mazzarri mi fa grande tenerezza. Non ho nessuno entusiasmo. Abbiamo avuto l’ennesima verifica di come vincere possa anche capitare. Il problema semmai è gestire la vittoria. Mi sembra molto complicato e De Laurentiis lo ha dimostranto facendo l’esatto contrario di quello che sarebbe servito. Si è fatto prendere dal suo ego. Ora non so cosa farà Mazzarri, è fermo da tempo e non mi sembra che stesse praticando un calcio europeo o moderno».