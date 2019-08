Insigne: "Champions League? Possiamo arrivare lontano, vogliamo dire la nostra! Tournèe in America? Sono felice per i napoletani che sono qui"

Lorenzo Insigne, al fianco di Carlo Ancelotti, introduce la sfida contro il Barcellona.

Lorenzo, questo Napoli può arrivare lontano anche in Champions League?

Che sensazioni hai avuto da questa settimana negli States?

"Per noi è stata una grande esperienza. Ma sono felice soprattutto per i napoletani che sono qui e che hanno potuto vivere con gioia questi giorni. I tifosi ci hanno accolto benissimo e noi siamo felici di ripagarli in campo. Molti di loro non sempre hanno la possibilità di seguire il Napoli in Italia e mi auguro che anche in futuro ci siano altre occasioni come queste".