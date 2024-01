Fogliamanzillo a CN24: "C'è un nome da fare per la difesa del Napoli, ADL spero abbia già il nuovo allenatore! Su Samardzic..."

Mario Fogliamanzillo, agente, è intervenuto ai nostri microfoni nel corso del programma CN24 Live:

Buoni propositi per il Napoli? Il primo passo sarebbe prendere un difensore di livello, il vero sostituto di Kim e poi prendere 1-2 centrocampisti. I problemi non li risolvi tutti con il mercato, ma tenti di colmare una lacuna formatasi dal non-mercato estivo. Difensore centrale? Il mercato di gennaio è sempre particolare, spero che ADL abbia già l’allenatore dell’anno prossimo, così che gli acquisti invernali siano propedeutici anche per la prossima stagione. Io proverei a prendere Demiral, calciatore che conosce il campionato italiano e che vorrebbe lasciare l’Arabia. Sicuramente c’è un ingaggio importante, ma ci si potrebbe anche ragionare”.

Vice Anguissa? Un giocatore con quelle caratteristiche, magari in prestito, a gennaio riesci a prenderlo. Dipende dalla tipologia di giocare che De Laurentiis cerca e questo potrebbe essere collegato anche al prossimo allenatore, che mi auguro sia già stato scelto”.

Su Samardzic: “Alterego di Lindstrom? Potrebbe darsi, io non lo paragono né ad Elmas né a Zielinski. Il calciatore dell’Udinese è un trequartista, con quella tecnica classica dei calciatori slavi che erano i brasiliani d’Europa. In alcune caratteristiche potrebbe ricalcare Lindstrom”.