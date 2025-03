Di Napoli: “Raspadori e Lukaku si completano alla perfezione. Bravo Conte che non fa sentire nessuno dei suoi uno scarto”

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Arturo Di Napoli, doppio ex di Venezia e Napoli:

“Raspadori e Lukaku si completano alla perfezione. Uno viene tra le linee, l’altro fa da riferimento: Conte è stato bravo ad assortirli e a disegnare un tandem che riesce ad esaltare entrambi. Raspadori dà molta imprevedibilità all’attacco del Napoli, ma gli vanno fatti i complimenti per come si è fatto trovare pronto. Non era scontato che rispondesse così dopo una stagione vissuta ai margini. Questo significa che il gruppo c’è e risponde benissimo. Sta nell’intelligenza di un calciatore restare poi sempre presente con la testa e con la voglia nel gruppo.

Giocare nel Napoli è un privilegio, quindi chi viene qui viene per sfruttare al meglio le occasioni che gli capitano. Conte ha dato una linea guida vincente, tenendo tutti dentro il progetto. Non ha mai fatto sentire nessuno uno scarto. Il Venezia? È una squadra che gioca bene, che dà fastidio a tutti e che avrebbe meritato più punti in classifica. La qualità della rosa è quella che è, ma ha fatto risultato anche contro Lazio e Atalanta. Lotterà fino alla fine per salvarsi, la trasferta sarà difficile per il Napoli nonostante la carta dica il contrario”.