Crippa: "Ci vuole pazienza con l’uscita di Kim, nessuno si aspettava un campionato del genere ma..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore del Napoli Massimo Crippa, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ci vuole pazienza con l’uscita di Kim, nessuno si aspettava un campionato del genere ma bisogna mettere dentro il tassello giusto ed il Napoli lo scorso anno, cedendo diversi calciatori che avevano fatto molto bene, li ha sostituiti con ragazzi che nessuno si aspettava facessero così bene. So che contro la SPAL ci si aspettava una vittoria in amichevole, ma non bisogna preoccuparsi: il Napoli ripartirà tenendo l’ossatura della squadra, ha perso solo il difensore centrale e può ancora competere per vincere il campionato”