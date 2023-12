Condò: "Le mie percentuali sul passaggio turno del Napoli contro il Barça"

Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

"Napoli-Barcellona? Vedo un 50-50 immaginando quanto il Napoli possa crescere a gennaio e vedendo il ritrovato feeling in termini di gol con Kavartskhelia e Osimhen. Entrambi finora hanno dato il 20% rispetto lo scorso anno. Se riescono ad arrivare non dico al 100%, ma all'80% hanno carte in regola per passare il turno. Se aggennaio prendono un difensore centrale possono crescere"