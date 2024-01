Città Celeste, Di Placido a CN24: “Due dubbi nell’undici anti-Napoli. Zielinski? Ecco perché la Lazio l’ha mollato”

Federico Di Placido, giornalista di "Città Celeste", è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV:

"La Lazio è una squadra che riesce a sorprendere per caratteristiche ed anche un po' per le scelte di Sarri. probabilmente è stato Sarri a non dare le giuste motivazioni alla squadra nella semifinale di Supercoppa. Per certi versi ho visto la stessa Lazio ammirata nelle ultime due gare di Champions.

Si concede dei black out di troppo diciamocela tutta. Mi aspetto una prova di carattere contro il Napoli, entrambe le squadre avranno tanti indisponibili. Secondo me è già una gara da dentro o fuori per la zona Champions. Ci sarà anche la paura di perdere anche se il pari è un risultato che non serve a nessuno. Per quanto riguarda la formazione, mi aspetto Lazzari e Marusic sugli esterni. Poi c'è il dubbio centrale con Gila favorito su Patric. In mezzo al campo Rovella, con Luis ALberto e Guendonzi. Davanti tridente con Isaksen, Castellanos e Felipe, ma occhio anche a Pedro.

Zielinski? Forse Lotito non era dello stesso avviso. La Lazio l'ha mollato la scorsa estate probabilmente perché punta su calciatore più giovane".