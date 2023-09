Chiariello: "De Laurentiis l'unico ad aver capito tutto! Il Napoli è tornato e non ha intenzione di mollare il tricolore"

Notizie calcio. Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il poker del Napoli a Lecce nel suo editoriale:

Chiariello editoriale Lecce-Napoli 0-4

“Avevo detto dopo Bologna e il rigore sbagliato da Osimhen, terza partita senza vittoria, che l’unico che ha davvero capito tutto era stato il presidente con il suo tweet. Gente di calcio, come Adani, non ci aveva capito niente parlando di tweet ironico. Invece De Laurentiis aveva capito che dopo i colloqui tra allenatore e squadra si era ritrovata la retta via. Garcia ha avuto l’intelligenza e l’umiltà di capire e stare ad ascoltare la squadra. A Bologna la prova era stata molto buona, da quella gara siamo ripartiti da zero.

4 gol con Udinese e Lecce e il Napoli che si avvicina alla vetta alla velocità della luce. Il Napoli c’è ed è tornato, quella squadra determinata, forte e cattiva. Kvara è tornato, Osimhen quando gioca è una tigre nel motore. Se c’erano dubbi, lo scudetto è sul petto e venitelo a scucire perché questo Napoli non ha intenzione di mollare”.