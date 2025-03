Chiariello: "Arbitri e Fiorentina: ho avuto un deja-vu. Conte ha fatto trasfusioni di cannibalismo ed ha lanciato il nuovo mantra"

Nel consueto editoriale su Campania Sport in onda su Canale21 il giornalista Umberto Chiariello ha analizzato la partita tra Napoli e Fiorentina:

Devo essere sincero. Mi ero parecchio preoccupato, perché mi è passato per la mente un déjà vu. Ho pensato ad un episodio maledetto dove ci fu quell'intervento che ricordiamo tutti dii Pjanic, con Orsato, eccetera eccetera. Il giorno dopo c'è la Fiorentina. Simeone, era dall'altra parte la barricata ci fece tre gol e sfumo il sogno scudetto, che era meritatissimo quell'anno del 2018 per fatti anche extra-campo. Torna a ripetere, rimango convinto che gli errori arbitrali quell'anno pesarono sullo scudetto.

Mi sono augurato stamattina che Conte, almeno ho sperato che avesse portato la squadra in ritiro e facesse come gli allenatori di una volta a cui Conte è molto legato. E in qualche modo non gli facesse vedere Inter-Monza.

Perché sembra una boutade ma il calciatore nella sua professione di fronte a 50.000 e passa persone in amore, come oggi è stato lo straordinario stadio di Fuorigrotta intitolato al sinistro di Dio Diego Armando Maradona, sono ragazzi che ci mettono testa cuore ed emozioni e l'emotività nel calcio pesa tantissimo. E allora ieri sera se l'Inter avesse regolato il Monza 3 a 0 facile, tutti avrebbero detto vabbè nella norma, era previsto non c'è niente da dire. Ma aver visto che il Monza è andato in vantaggio di due a zero e i ragazzi del Napoli, magari, hanno assistito alla partita; si sono cominciati entusiasmare.

Hanno cominciato a sperare, hanno cominciato a pensare che perlomeno il Monza un punto lo portava via. Alla fine la delusione per i tifosi pro Napoli che hanno assistito è stata palese al punto che è ricominciata la solfa sulla Marotta League gli aiuti all'Inter, tutte cretinate

Ieri l'Inter nel secondo tempo se faceva 5 gol al Monza non c'era niente da dire. Nel secondo tempo li hanno asfaltati.

Ma io ho sperato che i calciatori non avessero visto la partita perché quelle delusioni te le porti appresso, dopo in campo e la pressione per la modalità in cui l'Inter ha battuto il Monza. Paradossalmente non te la toglie, anche se tu vedi un internet non proprio imbattibile, non vedi una corazzata irraggiungibile, ti apre il cuore alla speranza. Ti dice non è poi questa grandissima cosa se prende due gol dal Monza che ormai la serie A l'ha già abbandonata.

Però poi ne sono tempo vedi che l'Inter la partita la domina, la vince e la ribalta: e questo può pesare.

Poi però alle ore 15, palla al centro e vedo undici cannibali. Vedo che Conte ha fatto le trasfusioni di cannibalismo.

Una squadra che per un'ora e passa l'ha dominata, in lungo e largo e conto ben cinque palle gol su otto possibili che il Napoli ha costruito in quell'ora. Ben quattro volte Raspadori molto attivo, al tiro al decimo si mangia un gol davanti al portiere che grida vendetta. Spesso si sbatte contro il piedone De Gea.

Però poi De Gea fa il Terracciano, si perde la palla e Lukaku in tap-in fa gol. Ma il Napoli non capitalizza la grande mole di gioco perchè ha avuto palle gol a profusione, aveva prodotto tanto ed è riuscito a fare 2 a 0.

A quel punto una Fiorentina che pensava solo a difendersi e ha avuto uno spunto con quel giocatore che io devo essere sincero lo trovo straordinario. Quest'anno ho avuto una brutta stagione, ma per me rimane uno dei giocatori di qualitativamente più forte e campionato italiano che è Gudmundsson.

Riesce a sfruttare l'uno-due di tacco bellissimo di Kean, che ad oggi è un centravanti che mi impressiona per quello che è diventato: ad un certo punto era Kean contro tutti, e Gudmundsson ha trovato chirurgicamente il suo angolino.

Lì il Napoli è andato in ansia. La stessa ansia che ha avuto a Roma con la Roma, che ha avuto a Roma con la Lazio. Ma c'è un particolare però che il Napoli oggi ha dei valori aggiunti in più in squadra, c'è gente che entra incide. Billing quanto è stato utile nei colpi di testa finali, per esempio che prima non veniva mai utilizzato? Raspadori oggi è il bomber del Napoli, perché ha fatto quattro gol dopo gennaio, i tre punti col Venezia subentrando. È da quando è titolare ha fatto tre gol in quattro partite, tutti importanti, tutti determinanti. La coppia oggi Lukaku-Raspadori ha duettato magnificamente.

Lukaku gol e assist, grande partita la sua, produttiva al massimo. Il Napoli ha saputo trovare al suo interno delle risorse molto importanti è una squadra diversa da un mese fa.

Ha saputo resistere al tentativo della Fiorentina poco ragionato di attaccare: molti palloni buttati nel mucchio, sperando nella palla sporca che quello che il Napoli deve evitare. Se c'è un limite a questo Napoli e che non palleggia in maniera razionale per addormentare la partita e metterla in ghiacciaia. Questo è il limite di questo Napoli, ma l'ansia da prestazione è affiorata solo alla fine quel finale sofferto. Però è stato bello perché nella sofferenza si gioisce di più.

L'esplosione finale del Maradona è stato qualcosa di straordinario, oggi coreografie che hanno fatto perfino emozionare uno come Conte. Beh il Napoli e Napoli stanno regalando all'Italia qualcosa di importante immaginate. Che noia se l'Inter avesse vinto anche questo scudetto con abbondante distacco senza avversari. Beh l'avversario c'è, si chiama Napoli e le parole le ha dette Conte l'altra volta: 'se vogliamo, possiamo'.

Oggi le ha dette Meret: sarebbe da pazzi a 10 dalla fine, non crederci.

Conte ha lanciato il nuovo mantra: gerarchia azzerate, gioca chi merita.

Insomma, la volata è lanciata. Si va in laguna stando molto attenti perché il Venezia nel suo momento migliore. Ha pareggiato con la Lazio, con l'Atalanta e ha recuperato la partita col Como all'ultimo momento e ci crede ancora. Beh i sogni lagunari confliggono con i nostri.

Amalfi e Venezia fanno parte del regate storiche, questa è la volta che andiamo ad affondare la barca veneziana.