Caputi: "Si critica Garcia ma la responsabilità di questo rendimento è anche dei calciatori: ecco chi"

Massimo Caputi è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“La vvitoria con il Braga è stata importante, era fondamentale cominciare con una vittoria nel girone di Champions ma non si è brillato. Dabanti agli occhi abbiamo quella squadra che ha stravinto il campionato e giocava un grande calcio e oggi non è così. Ci sono tante cose messe insieme che non consentono di far si che oggi i calciatori si possano esprimersi al meglio. Non si vince solo per quanto fatto lo scorso anno. Si critica Garcia ma la colpa è anche dei calciatori: Kvaratskhelia e Anguissa non rendono come l'anno passato".