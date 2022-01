Il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozucca ha parlato ai microfoni di Mediaset:

“Nandez è un nostro giocatore, è forte e suscita l’attenzione di alcuni club. Stiamo lottando per la salvezza e Nandez per noi è fondamentale. Abbiamo sistemato bene la difesa, prenderemo qualcosa in mezzo al campo. Joao Pedro in Nazionale? Verrà convocato per lo stage, è un giocatore che merita”.