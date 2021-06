Bruscolotti sicuro: "Rinnovo Insigne? Il Napoli non ha fretta, alla fine si farà"

Calciomercato Napoli - Giuseppe Bruscolotti a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show per parlare del Napoli: "Rinnovo Insigne? Secondo il Napoli non c'è fretta. Dopo l'Europeo se ne parlerà. Non c'è nulla di cui allarmarsi. Parlare di contratto in questo momento, potrebbe essere solo un disturbo per l'atleta. C'è ancora un anno di contratto e c'è tempo. Credo che Insigne voglia continuare a rappresentare questa maglia. La mossa è quella di attendere la fine degli Europei, che Insigne continui a deliziare tutto il mondo. Stiamo vedendo un giocatore trasformato, padrone di sé. Poi, ovviamente, con questi rinnovi continui le cose si complicano: non vorrei che arrivasse qualche grande squadra che facesse qualche lusinga anche per provare a vincere qualcosa di importante. Italia agli Europei? Siamo ad un livello superiore, la Francia ha palesato qualche problema. L'Italia ha creato un gruppo incredibile, dall'inizio alla fine sanno tutti cosa fare, chiunque entri sa quale è il suo compito"