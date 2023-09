Bosco critico su Osimhen: "Faccia il giocatore, l'allenatore c'è già! Sul rinnovo..."

Notizie Calcio Napoli – L'operatore di mercato Christian Bosco ha parlato ai microfoni della trasmissione “Ne Parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Sono ancora convinto che Garcia sia un bravo tecnico. Osimhen contro il Bologna ha sbagliato tutto e l’allenatore ha le redini in mano, ha inoltre mancato di rispetto Simeone. Faccia il calciatore e firmi il rinnovo! Garcia sta cercando di tenere in riga il gruppo. Kvara non salta più l’uomo nemmeno con il motorino, sarebbe colpa dell’allenatore? Raspadori il modo di giocare meglio non rientra nel novero del tecnico, 4-2-3-1 o 4-4-1 sono i moduli per faro rendere al meglio da sotto punta”.