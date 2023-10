Avv. Chiacchio: "Scommesse? Ecco cosa rischiano i giocatori incriminati"

Notizie Calcio Napoli – L’avvocato Eduardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte:

“Sull’argomento scommesse, quello che succederà non possiamo prevederlo. Possiamo prevedere, invece, quello che succede ai giocatori già coinvolti, i quali si dovranno difendere da accuse molto gravi per le quali sono previste sanzioni di estrema severità. Per i calciatori, per qualsiasi tesserato, è severamente vietato scommettere su partite organizzate da FIGC, Uefa e Fifa. Le sanzioni sono gravi; poi dipenderà da come intenderà difendere, affrontare il problema, ogni singolo calciatore e ogni singolo avvocato. Avvocati che sono decisivi in questa fase.

Rischio squalifica e radiazione per Fagioli, Tonali e Zaniolo? L'art. 24 del Codice di Giustizia Sportiva parla di sanzione non inferiore a tre anni. In genere viene inflitta una sanzione di tre anni. Se dovessero emergere fatti eclatanti, come un calciatore che scommette sulla propria squadra o un calciatore che scommette on line durante una partita, a quel punto le sanzioni sarebbero ancora più severe. Certo esistono gli istituti del patteggiamento che prevedono la collaborazione. E le pene potrebbero essere sensibilmente ridotte. Il caso di Colucci, che io difesi nel 2011, anche se in presenza di illeciti sportivi, è un esempio che poi ha fatto da traino per tanti altri casi. In caso di squalifica, questa raggiunge anche il livello internazionale”.