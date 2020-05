Abete, ex presidente FIGC: "Gravina e Dal Pino hanno fatto un buon lavoro, ora serve unità d'intenti"

Serie A - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Giancarlo Abete, ex presidente Lega e FIGC:

“Non esistono soluzioni miracolistiche, ci sono variabili esterne che in questo momento hanno una dimensione non governabile con facilità da nessun organismo. La Lega, come la FIGC, ha fatto un grande sforzo per la ripartenza ottenendo un risultato importante. Penso che Gravina e Dal Pino abbiano fatto molto bene in questo periodo, con determinazione, prudenza, in una realtà complessa. Adesso abbiamo ottenuto un risultato positivo e bisogna portarlo avanti con intelligenza e fortuna. Con grande serenità, la Lega negli ultimi 20 anni ha fatto una scelta strutturale che è quella di mantenere altissima la dialettica all'interno, senza essere un punto di riferimento per la Federazione. Unità? La devono trovare. Ci sono passaggi in cui ad un certo punto, ognuno può tirare le corde, ma prima o poi si spezzano. C'è un interesse generale che va al di là e bisogna pensare al bene comune".