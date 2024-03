Napoli-Atalanta, le probabili formazioni di Sky: le ultime su Kvaratskhelia e Koopmeiners

Ultime notizie Serie A - Il campionato italiano torna in campo nel weekend di Pasqua e apre la giornata proprio Napoli-Atalanta, sfida per la zona Champions League. Fra i padroni di casa dubbio Kvaratsckhelia, tornato acciaccato dalla storica qualificazione della Georgia ai prossimi Europei. Nell'Atalanta da verificare le condizioni di Koopmeiners e De Ketelaere, anche loro tornati dalle nazionali con alcuni problemini. E allora, quali potrebbero essere le scelte di Calzona e Gasperini?

Andiamo a vedere le probabili formazioni di Napoli-Atalanta con le ultime notizie da Sky Sport, con aggiornamenti anche s ulle condizioni di Kvaratskhelia e Koopmeiners, mentre De Ketelaere sarà fermo ai box:

NAPOLI - "Il grande dubbio della vigilia è Kvaratskhelia, tornato in festa dalla Georgia ma con un problema all'inguine che andrà valutato: prova domani, altrimenti pronto Raspadori. Ballottaggio Mario Rui-Oliveira per il quarto a sinistra della difesa con il portoghese favorito. Osimhen non è al meglio ma partirà dal primo minuto".

ATALANTA - "Gasperini fino all'ultimo proverà a recuperare per il Maradona Koopmeiners, reduce da una contusione al polpaccio subita in Olanda-Scozia. In alternativa Pasalic favorito su Miranchuk, Scamacca torna dal primo minuto. Holm e Ruggeri favoriti su Zappacosta per l'impiego sulle fasce".