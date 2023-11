Mazzarri a Napoli, prima sera in città all’insegna della privacy: scelta location mozzafiato | ESCLUSIVO

Walter Mazzarri torna a Napoli e domani si appresta a svolgere il suo primo allenamento verso il Konami Center. A Castel Volturno, dal suo addio, troverà tante cose cambiate: la casa azzurra è stata completamente ristrutturata, gli uffici e la sala stampa sono completamente nuovi. Tanto è cambiato da allora ma non l’affetto dei tifosi per il tecnico di San Vincenzo che ora ha l’arduo compito di risollevare il Napoli in classifica e traghettare gli azzurri fino al termine della stagione.

Ritorno Mazzarri, il primo allenamento e l'hotel sceltoÂ

Ad accompagnarlo in questa avventura i collaboratori di una vita calcistica: il vice Claudio Bellucci, il preparatore atletico Giuseppe Pondrelli, Nicolò Frustalupi e Salvatore Aronica come collaboratori coadiuvati dalla preziosa presenza del team manager Giuseppe Santoro che ha seguito Mazzarri dopo l’addio al club di De Laurentiis nelle avventure sulle panchine di Inter e Torino.

Il primo allenamento, secondo quanto racconto da CalcioNapoli24, è stato fissato per il pomeriggio di domani. Ma è molto probabile che Mazzarri sbarcherà sul litorale domizio già dalle prime ore della mattina per immergersi in questa nuova sfida. Nel frattempo ha scelto dove soggiornare per la prima sera in città : si tratta dell’hotel Serapide in zona Pozzuoli, location già nota alla SSC Napoli poiché ha ospitato in passato il ritiro pregara degli azzurri. Una scelta dettata anche dalla volontà del club di ovattarlo dalle pressioni e dal calore della piazza partenopea. Un lungo vialone divide infatti la struttura dalla via principale. Privacy, riservatezza e tranquillità prima della full immersion nel mondo Napoli. Walter è tornato.Â