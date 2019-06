Manolas-Napoli, si attende il via libera definitivo: il greco si allena sul campo del Pannaxiakos in attesa di novità [ESCLUSIVA]

Kostas Manolas al Napoli. E' uno dei temi più caldi di calciomercato per la squadra di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni gli azzurri sembrano essersi focalizzati soprattutto su due obiettivi: James Rodriguez e per l'appunto Kostas Manolas. Il difensore greco in forza alla Roma sembra essere uno dei prescelti in casa giallorossa ad essere ceduto per rimpinguare le casse della società entro il 30 giugno 2019, il tutto per motivi legati al Fair Play Finanziario.

Manolas-Napoli, il difensore aspetta un segnale in Grecia

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it intanto, Kostas Manolas è ancora in Grecia. Nei giorni scorsi ha preso parte al matrimonio della sorella di sua moglie Niki, che è convolata a nozze nella cittadina di Gargalianoi, a pochi passi dalla costa di Marathopolis dove si è poi svolta la cerimonia e la festa.

Kostas Manolas e Carlo Ancelotti in Roma-Napoli

In questo momento, invece, il difensore centrale della Roma è tornato sull’isola di Naxos: sta alloggiando in un lussuoso hotel e si sta allenando sul campo d'allenamento del Pannaxiakos, squadra in cui ha mosso i primi passi nel settore giovanile dal 2003 al 2007, per preparare la nuova stagione (non ha partecipato alle visite mediche collettive della Roma, così come tutti gli altri giallorossi impegnati con le Nazionali, perchè ha goduto di giorni di riposo extra). Ovviamente Manolas si allena ma resta in attesa di sapere notizie definitive sul suo trasferimento al Napoli, pronto a partire non appena si andrà verso la chiusura definitiva. Nel frattempo non ha preso parte alle visite mediche di rito di inizio stagione dell'As Roma a Villa Stuart.

di Marco Lombardi

