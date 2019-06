Manolas in attesa del Napoli: matrimonio in Grecia a pochi passi da Ronaldo [ESCLUSIVA]

Kostas Manolas al Napoli. E' uno dei temi più caldi di calciomercato per la squadra di Aurelio De Laurentiis. In questi giorni gli azzurri sembrano essersi focalizzati soprattutto su due obiettivi: James Rodriguez e per l'appunto Kostas Manolas. Il difensore greco in forza alla Roma sembra essere uno dei prescelti in casa giallorossa ad essere ceduto per rimpinguare le casse della società entro il 30 giugno 2019, il tutto per motivi legati al Fair Play Finanziario. In molti danno l'operazione che porterebbe il difensore classe 1991 al Napoli molto ben avviata, con addirittura la possibilità di vedere l'ex Olympiacos già in città a metà di questa settimana, ovvero tra mercoledì 26 e giovedì 27 giugno.

Manolas-Napoli, il difensore ancora in Grecia

Secondo quanto appreso in esclusiva da CalcioNapoli24.it intanto, Kostas Manolas fino a questa mattina è stato in Grecia per prendere parte ad un evento molto importante per la sua famiglia. Si tratta del matrimonio della sorella di sua moglie Niki, che ieri è convolata a nozze nella cittadina di Gargalianoi, a pochi passi dalla costa di Marathopolis dove si è poi svolta la cerimonia e la festa. La cosa curiosa è che come questo luogo disti solo 13 chilometri dal resort di lusso in Costa Navarino dove nel week end sono stati ospiti Cristiano Ronaldo e la sua famiglia. Al momento quindi la cosa certa è che Manolas (nell'immagine in compagnia di uno dei cantanti presenti al matrimonio in veste di intrattenitore) sia in attesa di sviluppi decisivi in merito alla trattativa che potrebbe portarlo al Napoli, con la (quasi) certezza che delle novità significative potrebbero arrivare proprio nei giorni di questa metà settimana tra mercoledì e giovedì.

di Marco Lombardi

RIPRODUZIONE RISERVATA