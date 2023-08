Gabri Veiga-Napoli: possibile svolta da una postilla nel contratto: colpa del vecchio agente | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Gabri Veiga-Napoli, sono giorni decisivi. La proposta degli azzurri è allettante per lo spagnolo, che ha già espresso il proprio gradimento al trasferimento in Italia. Sarebbe un colpo molto importante per i campioni d'Italia, che si assicurerebbero un giovane centrocampista dotato di una tecnica di tiro fuori dal comune. Cosa manca? L'offerta decisiva da parte di ADL, che attende l'evolversi della situazione legata a Piotr Zielinski e prova intanto a strappare uno "sconto" al Celta Vigo, club proprietario del cartellino di Gabri Veiga.

Pare tuttavia che il presidente dei galiziani, Carlos Mouriño, sia fermamente convinto nel richiedere il pagamento della clausola rescissoria per lasciarlo partire, pari a circa 40 milioni di euro. Una postilla questa, che è stata aggiunta durante l'ultimo rinnovo contrattuale e che potrebbe finire per favorire il Napoli. In quella circostanza infatti, il giocatore ha visto apporre tale condizione contrattuale senza vedere aumentare il suo stipendio (attualmente di circa 250.000€ all'anno): come appreso dalla nostra redazione, è stato proprio questo il motivo del suo passaggio nella scuderia dell'esperto Pini Zahavi. Un errore quindi, che però potrebbe aiutare gli azzurri, ben disposti ad offrire al calciatore uno stipendio in linea con il suo valore (offerto un quinquennale da circa 2 milioni all'anno).