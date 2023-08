Zielinski-Al Ahli, l'impatto sul bilancio SSC Napoli della possibile cessione: l'ultimo rinnovo vale una plusvalenza top | FOCUS

Calciomercato Napoli - L'addio di Piotr Zielinski sembra sempre più vicino. Ad attenderlo c'è l'Arabia Saudita, nello specifico l'Al-Ahli, che intende versare 30 milioni nelle casse del Napoli per acquistare il centrocampista polacco con il contratto in scadenza il prossimo giugno 2024. Quale sarebbe l'impatto sul bilancio del Napoli di un'eventuale cessione di Piotr? Andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrebbe dal punto di vista del bilancio del club presieduto dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Plusvalenza Napoli cessione Zielinski

Piotr Zielinski è stato acquistato per 15 milioni dall'Udinese nel 2016. Il polacco sottoscrisse all'epoca un contratto per cinque stagioni. Il piano ammortamenti della SSC Napoli, come è noto, è a scalare e prevede per tali contratti le seguenti percentuali di ammortamento: 40% primo anno, 30% il secondo, 20% il terzo, 7% il quarto e 3% il quinto. Il calciatore classe 1994 nel 2020, al suo quarto anno di contratto, ha prolungò l'accordo in scadenza nel 2021 fino al 2024 con relativo ritocco dell'ingaggio. Questo passaggio è fondamentale per capire il reale valore a bilancio di Zielinski ad oggi.

Nel 2020 il valore del cartellino a bilancio di Piotr era di 450.000 euro. Prolungando il suo contratto con il club, la normativa prevede che il valore residuo del cartellino al momento del rinnovo venga spalmato per gli anni successivi alla scadenza precedente. Tradotto: nel caso di Zielinski gli anni da dividere sono 3 dopo il 2021. Ragion per cui il valore attuale a bilancio è, in base al piano ammortamenti SSC Napoli, di 90.000 euro. Balza subito all'occhio che se davvero l'Al Ahli mette sul piatto 30 milioni, il Napoli farebbe praticamente tutta plusvalenza dalla cessione di Zielinski.

