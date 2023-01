Cheddira piace al Napoli ma c'è un altro club in pole: spunta anche una nuova pretendente dalla Spagna | ESCLUSIVA

Walid Cheddira si è messo in mostra e molto nel Mondiale in Qatar vinto dall'Argentina ed è tra quelli che stuzzicano di più nella finestra di mercato appena cominciata. Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, non vuole privarsi del suo fiore all'occhiello ma su di lui ci sono diversi club.

Walid Cheddira

Interesse Cheddira-Napoli

Cristiano Giuntoli ha sempre avuto il fiuto per questi colpi e per calciatori con queste caratteristiche, ma, per adesso, il Napoli lo segue anche se non c'è nulla di concreto. Chi è forte sull'attaccante è la Lazio che sembra più avanti di tutti oltre al Torino. Club italiani si, Lazio, Napoli e Torino ma anche all'estero si guarda con attenzione. In Spagna, in particolare, c'è un club che si è fatto avanti ed è il Real Valladolid Club de Fútbol, il club del Fenomeno brasiliano Ronaldo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli