Cheddira-Napoli: Giuntoli segue Walid da oltre un anno. Nessuna accelerata immediata, due club di A in pole | ESCLUSIVA

Calciomercato Napoli - Il nome di Walid Cheddira certamente è tra quelli che stuzzicano di più in vista della prossima finestra di mercato. Luigi De Laurentiis, presidente della SSC Bari, non ha alcuna intenzione di privarsi di questo calciatore che acquistò lo scorso anno rivelandosi poi decisivo nella cavalcata promozione dei galletti dall'inferno della Lega Pro alla cadetteria. La vetrina Mondiale con il Marocco ha dato visibilità a questo ragazzo che ha fatto la gavetta partendo da Loreto per poi girare tra Arezzo, Lecco, Mantova ed ingine Bari. Chi ci ha visto lungo è il suo agente Bruno Di Napoli che adesso si gode un diamante grezzo pronto ad aumentare sensibilmente il suo valore di mercato.

Interesse Cheddira-Napoli: le ultime

Cheddira è un attaccante moderno. Ha un'ottima struttura fisica, grande potenza e ha ampi margini di miglioramento. In queste settimane si è scritto di un interessamento del Napoli verso questa punta classe 1998. Giuntoli, lo dimostra la sua storia da direttore sportivo, ha sempre avuto il fiuto per questi colpi. Gli piacciono quei calciatori alla Di Lorenzo partiti dal basso per arrivare a grandi livelli. Per adesso il Napoli lo segue (lo fa già da un anno a dire il vero) ma nessun passo ufficiale. Chi invece sembrerebbe volerci puntare forte è la Lazio, ma anche il Torino ha chiesto informazioni a Polito. Il Bari non vuole privarsi del suo gioiello. Chi lo vorrà dovrà scucire tanti milioni di euro.

