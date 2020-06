Formazioni ufficiali Juve-Milan Coppa Italia: Pioli con una punta, Sarri recupera Pjanic

Formazioni Ufficiali Juve-Milan. Il match Juventus Milan di Coppa Italia si giocherà alle ore 21:00, valido per il ritorno di Coppa Italia. All'andata è finita 1-1 a San Siro, ci si gioca tutta la qualificazione negli ultimi 90 minuti all'Allianz Stadium a porte chiuse. Diramate le liste dei convocati sia di Maurizio Sarri che di Stefano Pioli, diversi big out nel match di questa sera, visibile sui canali Rai. Juve Milan formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Cristiano Ronaldo

Formazioni ufficiali Juve Milan

JUVENTUS:-Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

MILAN - Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer, Bonaventura; Paquetà, Calhanoglu; Rebic

Probabili formazioni Juve Milan

: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. MILAN (4-4-1-1): Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Paquetà, Kessiè, Bennacer, Calhanoglu; Bonaventura; Rebic.

Convocati Juventus-Milan

Convocati Juve - Out diversi big, come Chiellini, Ramsey e Higuain.

Portieri : Buffon, Pinsoglio, Szczesny;

Difensori: Bonucci, de Ligt, Rugani, Danilo, Alex Sandro, De Sciglio;

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Rabiot, Bentancur, Muratore;

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Cuadrado, Douglas Costa, Bernardeschi, Olivieri, Vrioni, Zanimacchia.

Convocati Milan - Pioli senza i suoi migliori: Theo Hernandez, Ibrahimovic e Castillejo fuori per squalifica, infortunato Musacchio.

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma;

Difensori: Calabria, Conti, Gabbia, Kjaer, Laxalt, Romagnoli;

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Brescianini, Çalhanoglu, Kessie, Krunic, Paqueta, Saelemaekers;

Attaccanti: Colombo, Leao, Maldini, Olzer, Rebic.

Date Semifinali Coppa Italia

ANDATA

Inter-Napoli 0-1

Milan-Juventus 1-1

RITORNO

Juventus-Milan venerdì 12 giugno 2020 ore 21

Napoli-Inter sabato 13 giugno 2020 ore 21