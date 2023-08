Sorteggi Champions League, le avversarie del Napoli: incubo Real Madrid e Newcastle, da evitare Manchester United e Real Sociedad! Ma ci sono quelle più abbordabili...

Oggi alle ore 18 il sorteggio dei gironi di Champions League. Nei bussolotti presenti nelle urne anche la SSC Napoli presente in prima fascia. Saranno ventuno le squadre che potranno essere associate al club di Aurelio De Laurentiis.

Champions League, le avversarie del Napoli

Al sorteggio partecipano le 26 squadre qualificate di diritto a questo turno e le sei vincitrici degli spareggi. Di seguito, analizzate le possibili avversarie del Napoli in attesa dei sorteggi di Champions League a cui abbiamo attribuito da 1 a 5 stelle in base al grado di difficoltà, relativo ad ogni singola fascia.

Teste di serie : Manchester City, Siviglia, Barcellona, Napoli , Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

: Manchester City, Siviglia, Barcellona, , Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord Seconda fascia : Real Madrid, Manchester United, Inter , Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

: Real Madrid, Manchester United, , Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal Terza fascia : Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Milan , PSV Eindhoven, Lazio , Stella Rossa Belgrado, Copenhagen

: Shakhtar Donetsk, Salisburgo, , PSV Eindhoven, , Stella Rossa Belgrado, Copenhagen Quarta fascia: Young Boys, Lens, Union Berlino, Newcastle, Anversa, Real Sociedad, Celtic, Galatasaray

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, gli otto gironi saranno distinti per colore: I gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Gli accoppiamenti sono i seguenti:

Manchester City - Manchester United

Siviglia - Atlético Madrid

Barcellona - Real Madrid

Napoli - Lazio

- Lazio Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain - Lens

Benfica - Porto

Feyenoord - PSV Eindhoven

Inter - Milan

Lipsia - Union Berlino

Arsenal - Newcastle

Seconda fascia

Real Madrid 5*/5*

Allenatore : Carlo Ancelotti.

: Carlo Ancelotti. Stadio : Santiago Bernabeu 81044 posti

: Santiago Bernabeu 81044 posti Ultima formazione (4-3-1-2) : Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius jr.

: Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Fran Garcia; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius jr. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 5°

: 5° Come si è qualificato: secondo in Liga

Manchester United 4*/5*

Allenatore : Erik ten Hag.

: Erik ten Hag. Stadio : Old Trafford 74879 posti

: Old Trafford 74879 posti Ultima formazione (4-2-3-1) : Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandez, Rashford; Martial.

: Onana; Wan-Bissaka, Varane, Martinez, Dalot; Casemiro, Eriksen; Antony, Bruno Fernandez, Rashford; Martial. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 7°

: 7° Come si è qualificato: terzo in Premier League

Borussia Dortmund 4*/5*

Allenatore : Edin Terzic.

: Edin Terzic. Stadio : Signal Iduna Park 81365 posti

: Signal Iduna Park 81365 posti Ultima formazione (4-2-3-1) : Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Malen, Nmecha, Brandt; Haller.

: Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Emre Can; Malen, Nmecha, Brandt; Haller. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 14°

: 14° Come si è qualificato: secondo in Bundesliga

Atletico Madrid 4*/5*

Allenatore : Diego Simeone.

: Diego Simeone. Stadio : Civitas Metropolitano 68456 posti.

: Civitas Metropolitano 68456 posti. Ultima formazione (3-5-2) : Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Carrasco; Griezmann, Depay

: Oblak; Witsel, Hermoso, Savic; Molina, Barrios, De Paul, Saul, Carrasco; Griezmann, Depay Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 15°

: 15° Come si è qualificato: terzo in Liga

Porto 3*/5*

Allenatore : Sergio Conceicao.

: Sergio Conceicao. Stadio : Estadio do Dragao 50399 posti.

: Estadio do Dragao 50399 posti. Ultima formazione(4-4-2) : Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Pepe; Martinez, Taremi

: Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Galeno, Eustaquio, Gonzalez, Pepe; Martinez, Taremi Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 20°

: 20° Come si è qualificato: secondo in Primeira Liga

Lipsia 3*/5*

Allenatore : Marco Rose.

: Marco Rose. Stadio : Red Bull Arena 47069 posti.

: Red Bull Arena 47069 posti. Ultima formazione (4-4-2) : Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Simons, Schlager, Kampl, Olmo; Poulsen, Openda

: Blaswich; Henrichs, Simakan, Orban, Raum; Simons, Schlager, Kampl, Olmo; Poulsen, Openda Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 16°

: 16° Come si è qualificato: terzo in Bundesliga

Terza fascia

Shakhtar Donetsk 3*/5*

Allenatore : Patrick van Leeuwen.

: Patrick van Leeuwen. Stadio : Arena Lviv 34915 posti.

: Arena Lviv 34915 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Riznyk; Gocholeishvili, Kozik, Matvienko, Azarovi; Kryskiv, Stepanenko, Nazaryna; Zubkov, Sika, Kashchuk.

: Riznyk; Gocholeishvili, Kozik, Matvienko, Azarovi; Kryskiv, Stepanenko, Nazaryna; Zubkov, Sika, Kashchuk. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 25°

: 25° Come si è qualificato: primo in Premier Liha

Salisburgo 3*/5*

Allenatore : Gerhard Struger.

: Gerhard Struger. Stadio : Red Bull Arena 30188 posti.

: Red Bull Arena 30188 posti. Ultima formazione (4-3-1-2) : Schlager; Dedic, Baidoa, Pavlovic, Kjaergaard; Kameri, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Nene.

: Schlager; Dedic, Baidoa, Pavlovic, Kjaergaard; Kameri, Gourna-Douath, Bidstrup; Gloukh; Konaté, Nene. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 27°

: 27° Come si è qualificato: primo in Bundesliga

PSV Eindhoven 3*/5*

Allenatore : Peter Bosz.

: Peter Bosz. Stadio : Philips Stadion 35000 posti.

: Philips Stadion 35000 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Sangaré, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang.

: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Veerman, Sangaré, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lang. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 41°

: 41° Come si è qualificato: spareggi (V 7-3tot. contro Glasgow Rangers)

Stella Rossa Belgrado 3*/5*

Allenatore : Barak Bakhar.

: Barak Bakhar. Stadio : Rajko Mitic 55000 posti.

: Rajko Mitic 55000 posti. Ultima formazione (3-4-1-2) : Glazer; Mijailovic, Degenek, Dragovic; Bukari, Krasso, Kangwa, Mitrovic; Stamenic; Lucic, Olayinka.

: Glazer; Mijailovic, Degenek, Dragovic; Bukari, Krasso, Kangwa, Mitrovic; Stamenic; Lucic, Olayinka. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 43°

: 43° Come si è qualificato: primo in Superliga

Braga 2*/5*

Allenatore : Artur Jorge.

: Artur Jorge. Stadio : Estadio Municipal de Braga 30286 posti.

: Estadio Municipal de Braga 30286 posti. Ultima formazione (4-2-3-1) : Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Andre Horta, Carvalho; Alvaro Djalò, Ricardo Horta, Bruma; Ruiz

: Matheus; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; Andre Horta, Carvalho; Alvaro Djalò, Ricardo Horta, Bruma; Ruiz Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 40°

: 40° Come si è qualificato: spareggi (V 3-1tot. contro Panathinaikos)

Copenhagen 2*/5*

Allenatore : Jacob Neestrup.

: Jacob Neestrup. Stadio : Parken 38065 posti.

: Parken 38065 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Grabara; Jelert, Varro,, Diks, Meling; Lerager, Jensen, Claesson; Elyounoussi, Larsson, Goncalves

: Grabara; Jelert, Varro,, Diks, Meling; Lerager, Jensen, Claesson; Elyounoussi, Larsson, Goncalves Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 44°

: 44° Come si è qualificato: primo in Superligaen, spareggi (V 2-1tot. contro Rakow)

Quarta fascia

Newcastle 5*/5*

Allenatore : Eddie Howe.

: Eddie Howe. Stadio : St James’ Park 52338 posti.

: St James’ Park 52338 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon.

: Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 76°

: 76° Come si è qualificato: quarto in Premier League

Real Sociedad 4*/5*

Allenatore : Imanol Alguacil.

: Imanol Alguacil. Stadio : Reale Arena 39313 posti.

: Reale Arena 39313 posti. Ultima formazione (4-2-3-1) : Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Fernandez.

: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Merino, Zubimendi; Kubo, Mendez, Barrenetxea; Fernandez. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 52°

: 52° Come si è qualificato: quarto in Liga

Lens 3*/5*

Allenatore : Franck Haise.

: Franck Haise. Stadio : Stade Bollaert-Delelis 38223 posti.

: Stade Bollaert-Delelis 38223 posti. Ultima formazione (3-4-2-1) : Samba; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Diouf, Abdul Samed, Machado; Fulgini, Thomasson; Sotoca.

: Samba; Medina, Danso, Gradit; Frankowski, Diouf, Abdul Samed, Machado; Fulgini, Thomasson; Sotoca. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 117°

: 117° Come si è qualificato: secondo in Ligue 1

Union Berlino 3*/5*

Allenatore : Urs Fischer.

: Urs Fischer. Stadio : Stadion An der Alten Försterei 22012 posti.

: Stadion An der Alten Försterei 22012 posti. Ultima formazione (3-5-2) : Ronnow; Doekhi, Leite, Knoche; Juranovic, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Behrens, Fofana

: Ronnow; Doekhi, Leite, Knoche; Juranovic, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Behrens, Fofana Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 94°

: 94° Come si è qualificato: quarto in Bundesliga

Galatasaray 3*/5*

Allenatore : Okan Buruk.

: Okan Buruk. Stadio : Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 52223 posti.

: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park 52223 posti. Ultima formazione (4-2-3-1) : Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino; Demirbay, Torreira; Tete, Mertens, Akturkoglu; Icardi.

: Muslera; Boey, Nelsson, Bardakci, Angelino; Demirbay, Torreira; Tete, Mertens, Akturkoglu; Icardi. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 55°

: 55° Come si è qualificato: primo in Super Lig, spareggi (V 5-3tot. contro Molde)

Young Boys 2*/5*

Allenatore : Raphael Wicky.

: Raphael Wicky. Stadio : Stadion Wankdorf 31500 posti.

: Stadion Wankdorf 31500 posti. Ultima formazione (4-3-1-2) : Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Ugrinic, Lauper, Imeri; Rieder; Elia, Itten.

: Racioppi; Janko, Camara, Benito, Persson; Ugrinic, Lauper, Imeri; Rieder; Elia, Itten. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 51°

: 51° Come si è qualificato: primo in Superleague, spareggi (V 3-0tot. contro Maccabi Haifa)

Anversa 2*/5*

Allenatore : Mark Van Bommel.

: Mark Van Bommel. Stadio : De Bosuil 16144 posti.

: De Bosuil 16144 posti. Ultima formazione (4-2-1-3) : Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Vines; Keita, Vermeeren; Ekkelenkamp; Balikwisha, Janssen, Muja.

: Butez; De Laet, Alderweireld, Coulibaly, Vines; Keita, Vermeeren; Ekkelenkamp; Balikwisha, Janssen, Muja. Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 96°

: 96° Come si è qualificato: primo in Pro League, spareggi (V 3-1tot. contro AEK Atene)

Celtic 2*/5*

Allenatore : Brendan Rodgers.

: Brendan Rodgers. Stadio : Celtic Park 60832 posti.

: Celtic Park 60832 posti. Ultima formazione (4-3-3) : Hart; Johnston, Lagerbielke, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Maeda, Furuhashi, Yang

: Hart; Johnston, Lagerbielke, Scales, Taylor; O’Riley, McGregor, Turnbull; Maeda, Furuhashi, Yang Ranking UEFA (al termine del 2022/23) : 57°

: 57° Come si è qualificato: primo in Scottish Premiership

Date

Prima giornata: 19/20 settembre 2023 Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023 Terza giornata: 24/25 ottobre 2023 Quarta giornata: 7/8 novembre 2023 Quinta giornata: 28/29 novembre 2023 Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Quando inizia la fase a eliminazione diretta della Champions League 2023/24?

Ottavi di finale: 13/14/20/21 febbraio e 5/6/12/13 marzo 2024

Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024

Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024

Finale: 1° giugno 2024

