Real Madrid a Napoli, scelto l'hotel per la vigilia: il programma del ritiro Galacticos | ESCLUSIVA

Ritiro Napoli-Real Madrid in centro città per i Galacticos. Lunedì 2 ottobre sarà il turno di una vigilia importantissima, visto che si tratta della sfida tra Napoli e Real Madrid per la 2° giornata del Girone C di Champions League. In caso di vittoria, un bel mattoncino sulla eventuale qualificazione agli ottavi di finale sarebbe stato piazzato.

Hotel Real Madrid a Napoli, ecco dove alloggia la squadra di Ancelotti

Il Napoli sfiderà il Real Madrid martedì 3 ottobre allo stadio Maradona alle ore 21:00, con la squadra di Ancelotti che arriverà in città tra l'ora di pranzo e il pomeriggio di lunedì con volo charter da Madrid e trascorrerà le ore precedenti alla gara a Via Partenope, in uno degli hotel più importanti e rinomati del lungomare napoletano.



Cambia quindi la location della vigilia per i madrileni rispetto al 2017, quando il Real Madrid scelse l'Hotel Palazzo Caracciolo al centro storico. Tra l'altro qualche settimana fa vi avevamo raccontato del sopralluogo effettuato dai dirigenti dei Galacticos proprio per scegliere quale fosse la location più adatta alla loro trasferta partenopea, e il numero elevato di stanze richiesto dal club ha costretto il Real a spostare la sede del ritiro sul lungomare, dove uno degli hotel aveva

Il tecnico Ancelotti e un giocatore effettueranno poi alle ore 18:15 una conferenza stampa allo stadio Maradona per presentare la gara. I giocatori del Real Madrid si alleneranno sempre lunedì alle ore 19:00 allo stadio Maradona.

Il Napoli invece si allenerà alle ore 11:30 al centro sportivo di Castel Volturno, con Garcia e un giocatore che parleranno in conferenza stampa alle ore 14:00 al centro sportivo di Castel Volturno.

